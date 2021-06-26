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Dünya

İran, Rus Sputnik V aşısının üretimine başladı

26 Haziran 2021 16:22

İran'ın Rus yapımı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı Sputnik V'nin üretimine başladığı bildirildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan (RDIF) yapılan açıklamaya göre, İran Rus Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının üretimine başlayan ilk Orta Doğu ülkesi oldu.

Sputnik'in haberine göre; RDIF'in açıklamasında, "RDIF ve İran'daki önde gelen ilaç şirketlerinden biri olan Actoverco, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin test partisinin üretildiğini duyurur. İran, Sputnik V aşısının üretiminin gerçekleştirildiği ilk Ortadoğu ülkesi oldu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran'da üretilecek aşıların ulusal aşılama programında kullanılacağı belirtildi.

Sputnik VRus aşısıRusyaKoronavirüsİran
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