T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran: Protestocular yaptıklarının bedelini ödeyecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık (DHA) - İran yetkilileri, ülke çapında devam eden hükümet karşıtı protestoların devam etmesi halinde, protestocuların "demir yumrukla" karşılaşacakları ve "yaptıklarının bedelini ödeyecekleri" uyarısı yaptı

31 Aralık 2017 18:52

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık (DHA) - İran yetkilileri, ülke çapında devam eden hükümet karşıtı protestoların devam etmesi halinde, protestocuların \"demir yumrukla\" karşılaşacakları ve \"yaptıklarının bedelini ödeyecekleri\" uyarısı yaptı.  
İran genelinde üç gün önce başlayan hükümet karşıtı protestoların şiddeti artmaya devam ediyor. Şimdiye kadar protestolar sırasında iki kişi yaşamını yitirirken yetkililer polis güçlerinin ateş açmadığını söyledi ve gerçekleşen ölümlerden Suni\'leri ve dış güçleri sorumlu tuttu.
Hürremabad, Zencan ve Ahvaz kentlerindeki protestolar sırasında eylemciler ülkenin dini lideri Ayatollah Ali Hamaney\'in görevden alınması veya öldürülmesi için slogan atarken, Ali Khamenei rejimine bağlı olarak çalışan İran Devrim Muhafızları Tuğgenerali Esmail Kowsari yerel basına yaptığı açıklamasında, \"Eğer protestocular yüksek fiyatlar yüzünden sokaklara dökülüyorsa, şiddet eğilimli sloganlar atmamalı ve kamu malına zarar vermemeli\" dedi.
İran İçişleri Bakanı Abdolreza Rahmani Fazli protestocuları verdikleri zararlar konusunda uyardı ve \"Kamu malına zarar verenler, düzeni bozanlar ve yasaları çiğneyenler davranışlarından sorumlu tutulacak ve yaptıklarının bedelini ödeyecek. Şiddet, korku ve terör eylemlerini yaymak yanıtsız kalamaz\" dedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAralık DHASuniHürremabad ZencanAhvazAyatollah Ali HamaneyAli KhameneiDevrim Muhafızları Tuğgenerali Esmail KowsariBakanı Abdolreza Rahmani Fazli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24