İran, porno siteleri engelledi; Hong Kong’da internet kesildi!

İran, pornografik sitelere ülkeden erişimi engellemek için kullandığı yöntem ile Hong Kong'da internetin kesilmesine neden oldu.

shiftdelete.net’te yer alan habere göre, İran öyle bir sansür yöntemi uyguladı ki, sadece İran'dan pornografiye erişimi engellemekle kalmadı, Hong Kong'daki internet bağlantılarını da bozdu.

İran, erişimi engellemek için Border Gateway Protocol isimli bir yöntem kullandı. Bu ise uluslararası internet trafiğinin yönlendirilmesine dair kurallar arasında bir soruna neden oldu ve Hong Kong'da yaşayanlar internete bağlantılarında sorunlar yaşamaya başladılar.

Sorunu araştıran telekom yetkilileri ise problemin İran'ın uyguladığı Border Gateway Protocol'dan kaynaklandığını keşfettiler. Hong Kong'lular sorunu kısa sürede çözdüler ancak bu problem, internetin ne kadar kırılgan olduğunu ve dış müdahalelerle bir ülkenin internet bağlantısına kolayca müdahale edilebileceğini de ortaya koymuş oldu.

Şimdi güvenlik uzmanları bu tür bir sorunun yeniden yaşanmaması, daha da önemlisi bu sorunun bir dijital saldırıya kaynak oluşturmaması için yeni bir önlemler paketi üzerinde çalışıyorlar.