İran PJAK'ı bu kez jetlerle vuruyor

İran, terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki uzantısı olan PJAK'ın, kuzey Irak'taki kamplarını bombalamayı sürdürüyor.



İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin, kuzey Irak'taki bölgesel yönetim kaynaklarına istinaden verdiği habere göre, İran savaş uçakları ve topçu birlikleri, sınır bölgelerindeki PJAK kamplarını bombalamaya devam ediyor.



İran'ın ilk kez teröristlere karşı savaş uçağı kullandığı ve Süleymaniye'nin doğu bölgelerindeki terörist kamplarının hedef alındığı belirtildi.



PJAK'lı teröristlerin, yaklaşık iki hafta önce sınırı geçerek bir polis karakolunu basması ve bir polis noktasına saldırması sonucu 11 İran polisi hayatını kaybetmişti.



İran güvenlik güçlerinin söz konusu çatışmalarda 10 teröristi ölü ele geçirdiği ve sonrasında yapılan operasyonlarda da çok sayıda teröristin yakalandığı açıklanmıştı.



Terör örgütü PKK'nın İran'daki uzantısı olan PJAK, 11 Ocaktaki açıklamasında, "Bölücü ve ayrılıkçı faaliyetlerine son verdiğini" bildirmişti.



"Türkiye, İran, Suriye ve Irak'taki merkezi hükümetlere karşı koyacak ve onlarla çatışacak güçten yoksunuz" itirafında bulunan terör örgütü, "Merkezi yönetimlerden ayrılma düşüncesini bir kenara bırakmalıyız" ifadesini kullanmıştı.



PJAK'ın söz konusu açıklamasından bu yana İran güvenlik güçlerine ilk kez saldırı düzenlediği basında yer almıştı.



Kurulduğu günden beri İran'da sivillere ve güvenlik güçlerine karşı terör eylemlerinde bulunan PJAK'ın saldırlarında binlerce İranlı hayatını kaybetti.



Türkiye-İran-Irak üçgenindeki dağlık bölgelerde barınan PJAK'lı teröristlerle İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışma çıkıyor.

