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Politika

İran: Petrolü siyasi araç olarak kullanabiliriz

İran Enerji Bakanı Rüstem Kasımi, İran'ın nükleer programıyla ilgili gelecekte olası bir çatışma durumunda...

21 Kasım 2011 02:00

T24 - İran Enerji Bakanı Rüstem Kasımi, İran'ın nükleer programıyla ilgili gelecekte olası bir çatışma durumunda petrolü siyasi araç olarak kullanabilecekleri uyarısında bulundu.

Kasımi, Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Ham petrolü siyasi araç olarak kullanmayı düşünmüyoruz, ancak gerekirse ihtiyaç duymamız halinde petrolü siyasi araç olarak kullanacağız'' dedi.

''Şu anda her şeyin yolunda olduğuna inanıyoruz ve ham petrolün siyasi araç olarak kullanılmasına gerek yok. Amma velakin tekrarlıyorum zorunlu kalırsak ve gerekli olduğunu düşünürsek evet ham petrolü siyasi araç olarak kullanacağız'' diyen Kasımi, İran ekonomisinin ham petrol ihracatına bel bağladığını ve petrol ihracatında herhangi bir sorun tahmin etmediğini belirtti.


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