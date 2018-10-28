İran: Petrol gelirimiz azalmayacak; ABD başarabilseydi petrol fiyatı 100 dolar olurdu

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin ikinci yaptırım paketinin devreye girmesi sonrasında ülkesinin günlük petrol ihracatı 1 milyon varile düşse bile artan fiyatlar sebebiyle petrol gelirlerinde geçen yıllara göre herhangi bir azalma yaşanmayacağını söyledi.

İshak Cihangiri, İran Milli Sağlık Sigortası Günü münasebetiyle başkent Tahran'da yaptığı bir konuşmada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ve ülkesinin petrol ihracatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçen aylarda günlük 2 milyon 500 bin varil petrol ihraç eden İran'ın yaşanan son gelişmelerin ardından petrol ihracatında birkaç bin varillik bir düşüş yaşamış olabileceğini belirten Cihangiri, ülkesinin petrol ihracatının 1 milyon varilden aşağı düşmemesi gerektiğini ifade etti. Oluşturulan atmosferde petrol fiyatlarının çok yükseldiğine dikkati çeken Cihangiri, "Bu şartlarda 1 milyon varil petrol ihraç etsek dahi önceki yıllarla aynı geliri elde ederiz" dedi.

"ABD başarabilseydi petrol fiyatı 100 dolar olurdu"

ABD'nin, fiyatların yükselmemesi için İran petrolünden kaynaklı boşluğun Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin arzıyla telafi edileceği yönündeki iddiasının propagandadan ibaret olduğunu savunan Cihangiri, 30 dolar olan bir varil petrolün 80 doların üstüne çıktığına işaret ederek, "ABD, İran petrolünü durdurmayı başarabilseydi petrolün varil fiyatı bugün 100 doları geçerdi." diye konuştu.

Cihangiri ayrıca ABD'nin önümüzdeki hafta uygulamaya koyacağı yaptırımların ikinci paketinin kendilerini çok etkilemeyeceğini ileri sürerek, İran'ın petrol ihracatının sıfıra indirilemeyeceğini ve hali hazırda 100 milyar dolar döviz rezervlerinin olduğunu söyledi.