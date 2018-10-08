İran Petrol Bakanı: Önümüzdeki aylarda petrol kıtlığı olacak

İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zanganeh, önümüzdeki aylarda çok ağır petrol kıtlığı olacağını söyledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Zanganeh, bakanlığın haber sitesinden yaptığı açıklamada, ABD'nin İran petrolüne uygulayacağı yaptırımlardan doğacak açığın diğer küresel üreticiler tarafından doldurulacağına yönelik açıklamaların piyasada etkisinin çok az ya da hiç olmadığını söyledi.

Zanganeh, "Piyasa ve yükselen fiyatlar, piyasada arz açığı olduğunun ve önümüzdeki aylarda çok ağır petrol kıtlığı olacağı yönündeki haklı endişelerinin en iyi kanıtı" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçen hafta Bloomberg'e verdiği mülakatta, ülkesinin ABD'nin İran'a yaptırımlarından dolayı meydana gelecek açığı doldurma yolundaki taahhütlerini yerine getirmekte olduğunu söyledi.

Zanganeh, "Bu gibi açıklamalar ABD'nin Suudi yetkililer üzerindeki baskısından kaynaklanıyor görünüyor. Aslında gerçekte, ne Suudiler ne de diğer ülkeler İran ihracatından doğacak açığı dolduramaz" şeklinde görüş bildirdi.