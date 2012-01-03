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Dünya

İran Pakistan sınırını kapattı İSLAMABAD (A.A)

03 Ocak 2012 14:01

-İran Pakistan sınırını kapattı İSLAMABAD (A.A) - 03.01.2012 - İran'ın Pakistan sınırını kapattığı bildirildi. Rus İtar-Tass ajansı, kararın, 3 İran sınır muhafızının Pakistan tarafından tutuklanmasının ardından alındığını duyurdu. Pakistan kaynaklarına dayandırılarak verilen haberde, İran sınır muhafızlarının kaçakçıları takip ederek Pakistan sınırlarına girdiği ve çıkan çatışmada 1 Pakistanlının öldüğü belirtildi. İran askerlerinin, çatışmanın ardından bölgeye gelen Pakistan sınır güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaydedildi.

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