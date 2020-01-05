İran ordusu ne kadar güçlü?

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran intikam alacağını açıkladı. Peki İran ordusunun gücüyle ilgili neler biliniyor? BBC Reality Check inceledi
05 Ocak 2020 20:30
ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran intikam alacağını açıkladı.
Peki İran ordusunun gücüyle ilgili neler biliniyor?
İran ordusu ne kadar büyük?
İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'ne İran ordusunda 523 bin aktif personel olduğunu tahmin ediliyor.
Bunların 350 bini ordunun ana gövdesinde, 150 bini Devrim Muhafızları'nda, 20 bini ise Devrim Muhafızları'nın donanma birliklerinde bulunuyor.
Bu sonuncu grubun Hürmüz Boğazı'nda silahlı olarak nöbet tuttuğu ve 2019'daki tanker kaçırma vakalarının arkasında olduğu düşünülüyor.
2010'da İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen büyük bir siber saldırının ardından İran siber kapasitesini yükseltme kararı aldı.
Devrim Muhafızları'nın içinde bir siber komutanlık olduğu ve bu birimin ticari ve askeri sırları çalmakla uğraştığı tahmin ediliyor.
2019'da yayımlanan bir ABD askeri raporuna göre İran havacılık, savunma, enerji ve doğal kaynaklar konusunda faaliyet yürüten şirketleri hedef alıyor.
2019'da da Microsoft İran kökenli ve İran hükümetiyle bağlantılı bir hacker grubunun ABD başkanlık seçimi kampanyasını hedef aldığını ve ABD hükümet üyelerinin hesaplarına sızmaya çalıştığını açıklamıştı.