İran ordusu Kandil'i bombaladı

T24- İran ordusunun, dün sabah terör örgütü PKK/PJAK'ın Irak'ın kuzeyindeki merkez üssü Kandil bölgesini bombaladığı bildirildi.

İran güvenlik güçleri, Kirmaşan, Serdeşt, Merivan, Seqız, Sine ve Urumiye kentlerinde PKK/PJAK örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Terör örgütünün uyuşturucu kolu olduğu bildirilen gruba yönelik operasyon sonucu 4 terör örgütü mensusu ölü ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı bildirilen 16 terör örgütü mensubu da çok miktarda uyuşturucu madde ve parayla birlikte yakalandı.

Teröristlerin gizlendikleri hücre evlerinde yapılan aramalarda da 400 kilogram baz morfin, yaklaşık 1 milyon dolar, çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ile örgütsel dokümanlar bulundu.

Yakalanan 16 teröristin ''terör örgütü PKK/PJAK adına uyuşturucu satmak, silah kaçakçılığı yapmak, cinayet, silahlı gasp ve teröre başvurmak, adam kaçırmak, bölge halkını tehdit etmek ve İran'ın toprak bütünlüğünü hedef almak'' suçlarından yargılanacakları kaydedildi.

İran güvenlik güçlerinin daha önce gerçekleştirdikleri operasyonlarda ele geçen 20 kişi hakkında ''idam'' cezası verilmiş, bunlardan üçü geçtiğimiz aylarda infaz edilmişti.



-3 İRAN ASKERİ ÖLDÜ-



Bu arada, İran ordusunun, dün sabah terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki merkez üssü Kandil bölgesini bombaladığı kaydedildi. Terör örgütü mensuplarının yaptığı telsiz görüşmelerinden bombalama sırasında üç teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin de yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan, İran-Irak sınır bölgesinde operasyonlarını sürdüren İran askerlerinden üçünün teröristler tarafından döşenen mayına basması sonucu yaşamını yitirdiği, ikisinin de yaralandığı bildirildi. (aa)