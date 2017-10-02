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İran Ordusu, Haşdi Şabi ile İran-Irak sınırında tatbikata başladı

ERBİL, (DHA)- IRAK'taki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IBKY) 25 Eylül'de yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra Türkiye- Irak sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak eskerleri ile yaptığı askeri tatbikat devam ederken, İran- Irak sınırıında da İran Ord

02 Ekim 2017 18:28

ERBİL, (DHA)- IRAK\'taki Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin (IBKY) 25 Eylül\'de yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra Türkiye- Irak sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Irak eskerleri ile yaptığı askeri tatbikat devam ederken, İran- Irak sınırıında da İran Ordusu\'nun Haşdi Şabi güçleri ile askeri tatbikat düzenlediği belirtildi. Tatbikat nedeniyle İran\'dan Irak\'a açılan 2 sınır kapısının da kapatıldığı belirtildi.
IBKY\'ye yakınlığı ile bilinen internet sitelerinde yer alan habere göre, İran Ordusu ve Şii Haşdi Şabi güçleri, İran-Irak sınırındaki Kasrı Şirin ve Perwezhan bölgesinde ortak askeri tatbikat düzenliyor. Tatbikata, İran Kara Kuvvetleri, topçu birlikleri, insansız hava araçları ve helikopterler katılırken, İran Ordusu tatbikatın ilk aşamasını bağımsızlık referandumundan bir gün önce başlamıştı. Bugün gerçekleşen tatbikatın ikinci aşamasına Haşdi Şabi güçlerinin de katıldığı belirtildi. İran ve Irak ordularının ilk kez ortak askeri tatbikat düzenlediği belirtilirken, tatbikat nedeniyle İran\'dan Irak\'a açılan iki sınır kapısının da kapatıldığı belirtildi. Irak\'tan yayın yapan Rudaw TV\'ye konuşan Perwezhan Sınır Kapısı sorumlusu Aram Sayexan, bugün İran askerlerinin tatbikatı nedeniyle sınır kapatıldığını, yetkililerin kendilirine sınırın geçici olarak kapatıldığını söylediklerini ifade etti. Pencwen Kaymakamı Zana Rahman ise, bugün Başmak Sınır Kapısınında kapatıldığını, İranlı yetkililerin kendilerine durumun askeri tatbikat nedeniyle geçici olduğunu söylediklerini belirtti.

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