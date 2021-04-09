İran, ocak ayında el koyduğu Güney Kore bayraklı tankeri serbest bıraktı

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İran, ocak ayında el koyduğu Güney Kore bayraklı Hankuk Chemi isimli tankeri serbest bıraktı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre tankerin kaptanı da tanker ile birlikte serbest bırakıldı. Açıklamada, mürettebatın sağlık durumunun iyi, geminin kargosuna ise ellenmediği belirtildi.

İran, ocak ayında tankere "sularını kimyasallarla kirlettiği" gerekçesiyle el koymuştu. Gemi ocak ayından bu yana Bandar Abbas limanında tutuluyordu.

Reuters'a konuşan bir Güney Koreli yetkiliye göre Hankuk Chemi, Seul'un ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore bankalarının dondurduğu varlıkların geri verilmesi için çabalayacağını söylemesinin ardından bırakıldı.