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Dünya

İran Obama'nın mektubunu değerlendirdi

İran, ABD Başkanı Barack Obama'nın gönderdiği mektupta yeni bir şey olmadığını bildirdi.

16 Ocak 2012 02:00

T24 - İran, ABD Başkanı Barack Obama'nın gönderdiği mektupta yeni bir şey olmadığını bildirdi.

Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in Dış Politika Danışmanı Ali Ekber Velayeti, katıldığı bir sempozyumda gazetecilerin ABD Başkanı Obama'nın mektubuna ilişkin sorusunu cevapladı. 

Velayeti, mektubun içeriğiyle ilgili olarak, ''Mektupta yeni bir şey yok'' ifadesini kullandı ve mektuba cevap verilip verilmeyeceğinin ilgililere sorulması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, Obama'nın mektubuna gerek görüldüğü takdirde cevap verileceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Obama'nın, Hürmüz Boğazı konusunda Ayetullah Hamaney'e mektup gönderdiği basında yer almıştı.

ABD ve Avrupa ülkelerinin, İran petrol ihracatını hedef alan girişimlerinin ardından İran, Basra Körfezi ve çevresinde deniz tatbikatı yapmıştı.

Tahran yönetimi, petrol ihracatının önlenmesi halinde dünya petrol ticaretinin yüzde 40 kadarının geçtiği Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğini bildirmişti.

ABD ve Avrupa ise Hürmüz Boğazı'nı ''kırmızı çizgileri'' olarak açıklamış, buranın kapatılmasına göz yummayacaklarını belirtmişlerdi.



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