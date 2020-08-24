T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran, nükleer tesisteki patlamanın sabotaj olduğunu duyurdu

24 Ağustos 2020 00:44

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen patlamanın sabotaj olduğunu duyurdu.

İran'ın İsfahan şehrinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi'nde 2 Temmuz tarihinde patlama meydana gelmişti. Gerçekleşen patlama nedeniyle tesisin açık alanında bulunan çelik konstrüksiyon inşaatı zarar görmüş ancak nükleer faaliyette aksama olmadığı bildirilmişti.

İranlı yetkililer patlamaya ilişkin ilk yaptıkları açıklamalarda, olayın nasıl meydana geldiğini bildiklerini ancak güvenlik endişeleri nedeniyle ileri bir tarihte açıklama yapılacağını belirtmişlerdi.

"İncelemeler, sabotaj sonucu meydana geldiğini göstermekte"

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen patlamanın sabotaj olduğunu duyururken, "Yapılan ilk güvenlik incelemeleri patlamanın bir sabotaj sonucu meydana geldiğini göstermekte" ifadelerini kullandı.

Nükleer tesiste gerçekleşen patlamanın neden kaynaklandığına ve sabotajın kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi vermeyen Kemalvendi, sabotaja ilişkin ayrıntıların emniyet kaynaklarınca uygun bir zamanda paylaşılacağını aktardı. (İHA)

ETİKETLER

İranİran nükleer tesisnükleer tesisNatanz Nükleer TesisiNatanz Nükleer Tesisi patlamapatlama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24