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Dünya

İran, nükleer tesislerin aniden denetlenmesine izin veren protokolü askıya aldı

23 Şubat 2021 16:26

Tahran yönetimi Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin ülkedeki nükleer tesislerde ani denetimler gerçekleştirmesinin önünü açan protokolü yürürlükten kaldırdı.

Reuters'ın haberine göre; İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) temsilcisi Kazem Gharibabadi, IAEA yetkililerinin İran'da ani denetimler yapmasına olanak sağlayan Ek Protokol'ün gece yarısından itibaren yürürlükten kaldırıldığını açıkladı.

Garibabadi, "Yaptırımların Kaldırılması için Stratejik Eylem Planı yasası kapsamında IAEA'ya verilen tüm ek denetimler askıya alındı" derken, "Bundan sonra Güvenlik Denetim Anlaşması'nın ötesinde herhangi bir yükümlülük yok. Nükleer tesislere de gerekli talimatlar verildi" ifadesini kullandı.

Tahran yönetimi, Ek Protokol uyarınca, IAEA müfettişlerinin nükleer tesislerini istedikleri zaman aniden denetlemelerine izin vermişti.

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