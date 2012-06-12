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Dünya

İran: Nükleer denizaltı çalışmalarına başladık

Batılı analistler bu açıklamaları şüpheyle karşılıyor

12 Haziran 2012 20:03

İran Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Amiral Abbas Zemini, nükleer enerjiyle çalışan denizaltı tasarlamak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Zemini, yarı resmi Fars Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Nükleer denizaltı sevk gücü sistemleri tasarlamak ve inşa etmek için ilk adımlar atıldı. Bütün ülkelerin barışçıl nükleer teknoloji kullanmaya hakkı var. Deniz araçlarındaki sevk gücü sistemleri de bu kapsamda” diye konuştu.
 
İranlı komutan, donanmanın “çok uzun mesafe operasyonları gerçekleştirmek için nükleer enerjiyle çalışan sevk gücü sistemlerine ihtiyaç duyduğunu” belirtti ancak başka açıklama yapmadı.
 
İranlı yetkililer zaman zaman askeri ve bilimsel alanda gerçekleştirilen önemli ilerlemelerle ilgili açıklamalar yapıyor. Ancak Batılı analistler bu açıklamaları şüpheyle karşılıyor.
 
Şu an ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin kendi nükleer denizaltılarını inşa etme kapasitesine sahip. Hindistan ise bir modeli geliştirme aşamasında.
 

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