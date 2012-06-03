'İsrail, Almanya'dan aldığı 3 denizaltıya nükleer başlıklı füze yerleştirdi'

İsrail'in, Almanya'dan aldığı denizaltıları nükleer başlıklı füzelerle donatarak, yüzer bir nükleer silah deposu yarattığı ileri sürüldü.

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya, İsrail ve ABD'den bazı eski bakan ve üst düzey yöneticilerle subay, mühendis ve gizli servis bilgilerine dayanarak verdiği habere göre, İsrail, Almanya'dan aldığı 3 denizaltıya nükleer başlıklı füze yerleştirmeyi başardı.

İsrail'in, Almanya'nın Kiel kentindeki "Howaldtswerke-Deutsche Werft" adlı tersaneden 3 denizaltı daha alacağı belirtilen haberde, İsrail'in bu sayede "yüzer bir nükleer silah deposu" yarattığı ifade edildi.

Haberde, Alman hükümetinin resmi olarak bugüne kadar, böyle bir konuda bilgisi olmadığını açıklamasına rağmen, Almanya Savunma Bakanlığında daha önce görev yapan planlama dairesi başkanı Hans Rühle ile eski müsteşar Lothar Rühl'ün, dergiye yaptıkları açıklamada, denizaltıları İsrail'e sattıklarında böyle bir şeyin yapılabileceğini her zaman düşündüklerini söylediği belirtildi.

Öte yandan, Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanı Philipp Rösler'in, Çarşamba günü Suudi Arabistan'a günü birlik bir ziyarette bulunacağı ve ziyaret sırasında Almanya'nın bu ülkeye 200 adet Leopard-II tankı satması konusunda konuşmasının beklendiği bildirildi.

"Die Zeit" gazetesi, Alman hükümetinin bu tank satışı konusunda resmi bir açıklama yapmamasına rağmen, satışın gerçekleşme aşamasına gelindiğinin tahmin edildiğini yazdı.

Alman hükümetinin Suudi Arabistan'a 200 adet Leopard-II tankı satmak istediği şeklinde yaklaşık bir yıl önce ortaya çıkan haberlerden sonra muhalefet hükümeti yoğun bir şekilde eleştirmişti.