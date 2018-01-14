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Dünya

İran: Nükleer anlaşma yeniden gözden geçirilemez

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Ocak (DHA) - İran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında İran ve BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi arasında imzalanan nükleer anlaşmada yapılmasını talep ettiği "değişiklik" çağrısını reddetti

14 Ocak 2018 13:48

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Ocak (DHA) - İran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump\'ın 2015 yılında İran ve BM Güvenlik Konseyi\'nin beş daimi üyesi arasında imzalanan nükleer anlaşmada yapılmasını talep ettiği \"değişiklik\" çağrısını reddetti.
ABD Başkanı Trump, İran\'ın  Ortak Kapsamlı Eylem Planı\'ndaki (JCPOA) \"korkunç hataları\" düzeltmediği takdirde ABD\'nin anlaşmadan çekileceğini söylemişti. Trump\'ın açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran\'ın, \"şimdi veya gelecekte herhangi bir değişikliği\" kabul etmeyeceğini ve ABD tarafından yapılan taleplerin anlaşmayı bozmak için \"umutsuz bir girişim\" olduğunu söyledi.
Trump, Obama yönetimi tarafından yapılan anlaşmanın geçici olarak yenilenmesini sağlamış ve JCPOA\'yı tarihteki \"en kötü anlaşma\" olarak nitelendirmişti. Anlaşmanın diğer tarafları olan Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin taahhütlerini teyit etmesine rağmen Trump yönetimi, talep edilen değişiklikler yerine getirilmediği takdirde ABD\'nin ekonomik yaptırımlara devam edeceğini açıklamıştı.
ABD\'nin açıklamasının ardından Zarif resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, \"Trump\'ın nükleer anlaşma politikası ve bugünkü duyurusu, anlaşmayı bozmaya yönelik umutsuz bir girişimdir. JCPOA yeniden gözden geçirilemez. ABD yönetimi aynı söylemleri tekrarlamaktan ziyade İran gibi anlaşmaya uyum sağlamalıdır\" dedi.
İran\'ın devlete ait haber ajansı IRNA\'da yer alan habere göre Zarif, ABD talepleri hakkında yaptığı açıklamasında, \"İran yönetimi JCPOA anlaşması taahhütlerinin ötesinde herhangi bir önlem almayacak ve anlaşmada şimdi veya gelecekte herhangi bir değişiklik yapmayacak\" dedi.

 

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