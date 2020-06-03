İran: "Nefes alamıyorum" sloganı yıllarca ABD'nin baskı uyguladığı ülkelerin ağzından çıktı, havuzun altındaki pislik su yüzüne çıkıyor

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İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestoyla "ABD'nin saklamaya çalıştığı gerçek durumunun" ortaya çıktığını iddia etti. Hamaney, protestolarda gönderilen slogana göndermede bulunarak, ABD'nin baskı yaptığı ülkelerin uzun süredir "nefes alamadığını" söyledi.

Tahran'da açıklamalarda bulunan Hamaney, "Bugün ABD'nin kaos içinde olduğunu görüyorsunuz. Bugün ABD şehirleri ve eyaletlerinde olanlar aslında gerçekte olanın gözler önüne serilmesi. Havuzun dibindeki pisliğin su yüzüne çıktığını düşünün" dedi.

Polis memuru Derek Chauvin'in diziyle Floyd'u boğduğunu hatırlatan Hamaney, "Bu yeni bir şey değil. ABD bunu yıllardır Irak, Afganistan ve Suriye gibi ülkelerde yapıyor. Bu onların doğasında var" diye konuştu.

Floyd'un son sözlerinin eylemlerde slogan olarak kullanılmasına da değinen İran lideri, "Bugün ABD'lilerin kullandığı 'Nefes Alamıyorum' sloganı, yıllarca ABD'nin baskı uyguladığı ülkelerin ağzından çıktı" ifadelerini kullandı.

Hamaney, ABD halkının hükûmetinden "utandığını" ifade etti.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.