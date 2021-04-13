İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: Yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmeye başladık
13 Nisan 2021 16:39
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, İran'ın yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmeye başladığını söyledi.
Reuters'ta yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı "Natanz nükleer tesisindeki 1000 santrifüjü daha faaliyete sokulacak" dedi. Arakçı, İran'da yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmenin başladığını söyledi.
Arakçı, Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun bilgilendirildiğini söyledi.
Ne olmuştu?
Natanz Nükleer Tesisi'nde geçen hafta Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla yeni santrifüjler devreye sokulmuş, bir gün sonra siber saldırı meydana gelmişti. İran yetkilileri ve ABD istihbarat kaynakları saldırının arkasında İsrail'e işaret etmişti.
İran, Washington'un 2015 nükleer anlaşmasından çekilip tekrar yaptırım kararı almasından bu yana kademeli olarak anlaşmanın taahhütlerini ihlal ediyordu.
İran, 2015 anlaşmasından önce yüzde 20 saflığa ulaşmıştı. Anlaşma saflık limitini %3.67'ye düşürmüştü. Tahran, taahhütleri ihlal etmeye başladıktan sonra saflığı yüzde 4.5'e kadar çıkardıklarını duyurmuştu.
Nükleer silah düzeyindeki uranyumun yüzde 90 saflıkta olduğu biliniyor.