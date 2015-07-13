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Dünya
Deutsche Welle

İran müzakerelerinde geri sayım

İran ile 5+1 ülkelerinin Viyana’da yürüttüğü nükleer müzakerelerde son mühlet geceyarısı doluyor. TSİ 21:00’da bakanlar düzeyinde toplantı yapılacağı bildirildi.

13 Temmuz 2015 22:12


İran'ın nükleer programı ile ilgili Viyana'da yürütülen iki haftalık müzakere maratonunda son metrelere girildi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ve AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini öğleden sonra yaklaşık bir saatlik bir görüşme için bir araya geldi.

İranlı kaynaklar, akşam saatlerinde müzakerelere dahil olan tüm tarafların katıldığı büyük bir toplantı yapılacağını kaydetti. İran medyası da toplantının bakanlar düzeyinde TSİ akşam 21:00'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

 

'Sona yaklaşıldı'

 

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, haber ajansı FARS'a verdiği demeçte, pazartesi geceyarısı dolan mühletin bir kez daha uzatılmasının planlanmadığını, ancak gerekirse görüşmelerin mühletin dolmasının ardından da sürdürülebileceğini söyledi.

5+1 grubu çevreleri ise temelde uzlaşmaya varıldığını ve artık son rötuşların yapıldığını belirtiyor. Reuters haber ajansına konuşan İranlı üst düzey bir yetkili de, üzerinde görüşülen soruların yüzde 99'unun açıklığa kavuşturulduğunu, siyasi iradenin olması durumunda çalışmaların pazartesi akşamı sona erdirilip kararın da salı günü açıklanabileceğini söyledi.

Ambargo hemen kalkacak mı?

BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın oluşturduğu 5+1 grubunun hedefi, İran'ın gelecekte nükleer silah geliştirmesinin engellenmesi. Ancak ülke, nükleer enerjiyi barışçı amaçlarla kullanmaya devam edebilecek. İran ise anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle eş zamanlı olarak kendisine uygulanan BM ambargolarının kaldırılmasını talep ediyor.

Viyana'daki son müzakereler iki hafta önce başlamış, anlaşmaya varılması için tanınan mühlet defalarca uzatılmıştı. Müzakerelerde İran'a yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılmasının, en pürüzlü konulardan birini oluşturduğu belirtiliyor.

İsrail'in tepkisi sürüyor

Anlaşmaya hararetle karşı çıkan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Batılı güçleri Viyana'da ‘ne pahasına olursa olsun bir anlaşmaya varmaya çalışmakla' suçladı. İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon da ‘İran ile nükleer anlaşma imzalayan Batılı güçlerin İsrail'i kendi kendini savunmaya iteceğini' kaydetti. Anlaşmanın ‘kötü' bir anlaşma olduğunu ve tek bir reaktörün kapatılmasına bile yaramayacağını savunan Yalon, Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye ve diğer Ortadoğu ülkelerinin de İsrail'in endişelerini paylaştığını söyledi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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