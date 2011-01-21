-İRAN MÜZAKERELERİ ABD BASININDA WASHINGTON (A.A) - 21.01.2011 - İran'ın nükleer programı konusunda 5+1 ülkeleriyle İran arasında İstanbul'da yapılacak görüşmelere, ABD basınında geniş yer veriliyor. Los Angeles Times gazetesi, bazı diplomatların, İstanbul görüşmelerinin geçen ay Cenevre'de yapılan toplantıya göre daha verimli geçeceğinden umutlu olduğunu yazdı. İranlı yetkililerle İstanbul'da biraraya gelecek Batılı diplomatların, İran'ın nükleer programını sınırlama çabalarında ''en azından mütevazi kazanımların'' sağlanabileceğini umduğu belirtilen haberde, isminin açıklanmasını istemeyen bir Batılı diplomatın, İstanbul görüşmeleriyle ilgili beklentilerin ''mütevazi'' düzeyde olduğunu, ''çünkü içerik, ton ve sonuç açısından, toplantının büyük olasılıkla Cenevre'deki toplantıyla çok benzer olacağını'' söylediği belirtildi. Ancak bir başka diplomat, ''İran'ın nükleer alanda güven inşa edici tedbirler almaya hazır olduğunu ortaya koymasını bekliyoruz'' dedi. Washington Post gazetesinin haberinde de, Türkiye'nin, İstanbul toplantısıyla bir kez daha, İran ile uluslararası toplum arasında görüşmeleri kolaylaştırma işini üstleneceği yorumu yapıldı. Türkiye'nin İran'ın nükleer programıyla ilgili görüşmelerdeki resmi rolü ''ev sahipliği'' yapmak olsa da, Ankara'nın bu görüşmelerdeki mevcudiyetinin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Ortadoğu'daki çabalarının önemli bir bölümünü temsil ettiğini yazan gazete, Ankara'nın, özellikle Davutoğlu'nun ''komşularla sıfır sorun'' ve ''stratejik derinlik'' politikalarının takibi yoluyla, bölgedeki etkisini artırmak için gayret gösterdiğini kaydetti. Haberde, Türkiye'nin sadece İran ile ilgili konularda değil, tüm Ortadoğu'da artan varlığının, ülkenin dış politikaya yönelik daha fazla aktif katılım yaklaşımının bir köşetaşı olduğu görüşü dile getirilerek, Ankara'nın bölgedeki sorunların çözümüne yönelik son dönemlerdeki bazı girişimlerinden örnekler verildi. CNN televizyonunun haberinde ise ABD'nin, İstanbul görüşmelerinde ciddi bir ilerleme sağlanmasına yönelik beklentileri düşürdüğü ifade edilerek, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'ın, ''görüşmelerde büyük bir ilerleme olmasını beklemiyoruz, ancak yapıcı bir sürecin ortaya çıktığını görmek istiyoruz'' sözlerine yer verildi. Politico gazetesindeki Laura Rozen imzalı yazıda da, ''İstanbul görüşmeleriyle ilgili olarak Batılı diplomatların, beklentileri düşük tutmaya çalışsa da, geçen ayki Cenevre görüşmelerine nazaran bu sefer biraz daha iyimser olduğu'' belirtildi.