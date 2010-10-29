-İRAN MÜZAKERELERE HAZIR BRÜKSEL (A.A) - 29.10.2010 - AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, İran'ın 10 Kasım'dan itibaren nükleer müzakerelere hazır olduğunu bildirdi. Basına konuşan Ashton, İran'ın Nükleer Başmüzakerecisi Said Celili'den aldığı mektupta, İran tarafının 10 Kasım'dan itibaren her iki tarafın uygun bulacağı bir yer ve tarihte müzakerelerin yeniden başlamasına onay verdiğini söyledi. İran'a daha önce 15-17 Kasım'da Viyana'da müzakereleri başlatmayı öneren Ashton, Tahran yönetiminin cevabının önemli bir adım olduğunu vurguladı. İran bu ay başında, ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya'dan oluşan 5+1 ülkeleriyle Ekim ayı sonu veya Kasım ayı başında görüşmeye hazır olduğunu duyurmuştu. İran'la BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ve Almanya arasındaki görüşmeler bir yıldır donmuş durumda ve bu süreçte getirilen ilave yaptırımlar Tahran yönetiminin tepkisini çekmişti.