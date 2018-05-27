İran Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Rusya\'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası kapsamında yarın Türkiye ile özel maçta karşı karşıya gelecek olan İran Milli Takımı, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri\'nde, teknik direktör Carlos Queiroz yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu çalışmasıyla başlayan antrenmanın basına açık olan kısmı pas çalışmasıyla sona erdi. İranlı futbolcular daha sonrasında Türkiye maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Türkiye\'nin İran\'ın konuk edeceği karşılaşma yarın saat 21:15\'te 3\'üncü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda oynanacak.

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