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Dünya

İran milletvekilleri Meclis'te ABD bayrağı yaktı

"Dikkat edelim de Meclis'i yakmayalım"

10 Mayıs 2018 11:00

 İran Meclisi'nde bir grup milletvekili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çıkmasına tepki olarak Meclis kürsüsünde ABD bayrağı yaktı. ABD bayrağının yanı sıra Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmayı da sembolik olarak yakan milletvekilleri sık sık, "Ölüm olsun Amerika'ya" sloganı attı.

Bu sırada Meclis Başkanı Ali Laricani, ateş yakanlara, "Dikkat edelim de Meclis'i yakmayalım" diyerek milletvekilleriyle şaka yaptı.

ABD Başkanı Trump, dün İran'la dünya güçleri arasında 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan çıktığını belirterek, Tahran yönetimine karşı yeniden sert ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise anlaşmada kaydedilen ülkesinin çıkarlarının korunması şartıyla taraf olan diğer 5 ülkeyle anlaşmaya devam edebileceklerini kaydetti.  (DHA)

 

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