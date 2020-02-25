İranlı milletvekilinde de Koronavirüs tespit edildi

İran'da milletvekili Mahmud Sadıki, kendisinde yeni tip Koronavirüs(Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Sadıki, "Koronavirüs testim pozitif çıktı, bu mesajı, yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken yazıyorum" dedi.

Sadıki, siyasi tutuklu aileleri, tutukuluların bu salgın sürecini cezaevi yerine ailelerinin yanında geçirmelerini talep ettiklerini de yazdı.

İran Sağlık Bakanı Yardımıcısı İraj Hararçi'de de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmişti. 15 kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği İran'da virüsten etkilenenlerin sayısı 60'ı geçti.