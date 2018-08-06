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İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'na yolsuzluktan tutuklama

3 kişi hakkında da yolsuzluk suçlamasından işlem yapılacağını belirtildi

06 Ağustos 2018 11:29

İran Merkez Bankası Döviz Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Irakçi, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

Cumhuriyet'in İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya dayandırdığı haberine göre, İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, İran Merkez Bankası Döviz Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Irakçi'nin tutuklandığını, 3 kişi hakkında da yolsuzluk suçlamasından işlem yapılacağını belirtti.

Ejei, dolar kuru üzerinden yolsuzluğa karıştığı iddia edilen 6 kişinin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandığını aktardı.

Ahmed Irakçi yolsuzluğa karıştığı ileri sürülerek dün görevden alınmıştı.

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