İran menşeli düz cam ithalatına korunma önlemi uygulaması Resmî Gazete'de

İran menşeli düz cam ithalatında ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı. 3 yıl boyunca korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak. Bu konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Resmî Gazete'de yayımlanan ilgili mevzuat çerçevesinde açılan soruşturma sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Buna göre, "çekme ve üfleme cam (plaka halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın fakat başka şekilde işlenmemiş", "float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası 'olsun olmasın fakat başka şekilde işlenmemiş" ve "70.03, 70.04 veya 70.05 pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar" tanımlı eşyaların ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak.

Karar, 12 Aralık 2021'de yürürlüğe girecek. Ek mali yükümlülük tutarı, 12 Aralık 2021- 11 Aralık 2022 dönemini kapsayan ilk yıl ton başına 42 dolar, 12 Aralık 2022-11 Aralık 2023 dönemini kapsayan ikinci yıl ton başına 40 dolar, 12 Aralık 2023- 11 Aralık 2024 dönemini kapsayan üçüncü yıl ton başına 38 dolar olacak.

Bu konuyla ilişkin Ticaret Bakanlığının İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği de Resmî Gazete'de yayımlandı.