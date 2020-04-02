İran Meclis Başkanı Laricani'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı

İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), virüsten en çok ülkelerin başında gelen İran'da salgına yakalanan üst düzey isimlerden olan Laricani'nin karantinada olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Laricani'nin ofisinden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre İran'daki toplam Koronavirüs vaka sayısı 50 bin 468. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 160.