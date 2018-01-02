T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran liderinden ilk açıklama: Düşman, darbe vurmak için fırsat kolluyor

Ekber Karabağ / Tahran, 2 Ocak- İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki protesto gösterileri ile ilgili ilk kez konuştu

02 Ocak 2018 17:07

Ekber Karabağ / Tahran, 2 Ocak- İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki protesto gösterileri ile ilgili ilk kez konuştu. Hamaney, İran düşmanlarının ülkesine darbe vurmak için fırsat kolladığını söyledi.

Başkent Tahran\'da şehit ailelilerini kabulünde konuşan Ayetullah Hamaney, ülkede perşembe gününden itibaren başlayan protesto gösterilerini değerlendirdi.

İran Lideri, \"Düşman, İran halkına darbe vurmak için fırsat kolluyor. Düşmanlar, son günlerdeki olaylarda, para, silah, politika ve istihbarat teşkilatları gibi ellerindeki çeşitli araçlarla İslam Cumhuriyeti\'nde sorunlar çıkartmak için İran\'a karşı bir ittifak oluşturdu\"  diye konuştu.

İran\'da perşembe günü ülkedeki ekonomik koşullar nedeniyle başlayan protestolar, bazı şehirlerde yönetime karşı gösterilere dönüştü.

Protestolar, büyük oranda kontrol altına alınmış olsa da ülkedeki gergin atmosfer hala devam ediyor. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekber KarabağTahranOcak İranAyetullah Ali HamaneyHamaneyBaşkent TahranAyetullah HamaneyLideriDüşmanlarCumhuriyetiProtestolarFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24