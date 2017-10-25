İran, Kürdistan Yurtseverler Birliği denetimindeki sınır kapısını yeniden açtı

Ekber Karabağ / Tahran, 25 Ekim (DHA) - İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne (IKBY) kapattığı üç sınır kapısından birini yeniden açtı.

İran devlet televizyonu, İran ve IKBY arasındaki üç kapıdan biri olan Başmak Sınır Kapısı\'nın yeniden açıldığını duyurdu.

Kapalı durumda olan Pervezhan ve Hacı Omran (Temerçin) sınır kapılarıyla ilgili ise \"yetkililer tarafından hala bir karar alınmadığı\" aktarıldı.

Yeniden açılan Başmak Sınır Kapısı, ağırlıklı olarak Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) denetiminde bulunuyor. Kapı, Kuzey Irak tarafında KYB\'nin etkili olduğu Süleymaniye\'ye açılıyor.

Sınır kapısı Süleymaniye İl Konseyi\'nin talebi üzerine açıldı.

Konuya ilişkin İran\'ın Erbil Başkonsolosluğu da bir açıklama yaparak, \"Süleymaniye İl Konseyi\'nin talebi üzerine\" sınır kapısının açıldığını bildirdi. Açıklamada, kapının yolcu geçişleri ile tüm gümrük işlemler için faaliyette bulunacağı belirtildi.

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