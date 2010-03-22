T24 LogoT24 Logo
Dünya

'İran konusunda Türkiye de sorunun parçası'

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, İran ile yaşanan nükleer krizin çözümsüzlüğü konusunda Türkiye'yi de eleştirdi.

22 Mart 2010 02:00

T24 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, İran ile yaşanan nükleer krizin çözümsüzlüğü konusunda Türkiye'yi de eleştirdi.

Aşırı sağcı "İsrail Evimiz" partisinin lideri ve İsrail Dışişleri Bakanı olan Lieberman, Alman "Der Spiegel" dergisinde yayımlanan röportajında, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin BM Güvenlik Konseyinde İran'a geniş çaplı yaptırım uygulanmasına karşı çıktığının hatırlatarak, bu durumda İran'ın atom bombası imal etmesinin önlenip önlenemeyeceğinin sorulması üzerine, "Sorun sadece Rusya ve Çin değil, Hindistan, Türkiye ve diğer bazı ülkeler. Ancak Batı'nın, AB'nin, Japonya, Avustralya ve Kanada'nın sıkı yaptırımlar uygulaması yeterli. Bu yaptırımlar İran'ın nükleer programının nefesini kesecektir" diye konuştu.

Batılı ülkelerin Afganistan ve Irak'taki sorunları çözemediğini, bu nedenle Orta Doğu sorununu da kolayca çözebileceğine inanmanın doğru olmayacağını belirten Lieberman, "İslami tsunamiyi, okyanustaki herhangi bir küçük adayı sallayarak durduramazsınız. En büyük sorun İran'ın saldırgan etkisi" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24