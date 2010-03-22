'İran konusunda Türkiye de sorunun parçası'

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Aşırı sağcı "İsrail Evimiz" partisinin lideri ve İsrail Dışişleri Bakanı olan Lieberman, Alman "Der Spiegel" dergisinde yayımlanan röportajında, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin BM Güvenlik Konseyinde İran'a geniş çaplı yaptırım uygulanmasına karşı çıktığının hatırlatarak, bu durumda İran'ın atom bombası imal etmesinin önlenip önlenemeyeceğinin sorulması üzerine, "Sorun sadece Rusya ve Çin değil, Hindistan, Türkiye ve diğer bazı ülkeler. Ancak Batı'nın, AB'nin, Japonya, Avustralya ve Kanada'nın sıkı yaptırımlar uygulaması yeterli. Bu yaptırımlar İran'ın nükleer programının nefesini kesecektir" diye konuştu.Batılı ülkelerin Afganistan ve Irak'taki sorunları çözemediğini, bu nedenle Orta Doğu sorununu da kolayca çözebileceğine inanmanın doğru olmayacağını belirten Lieberman, "İslami tsunamiyi, okyanustaki herhangi bir küçük adayı sallayarak durduramazsınız. En büyük sorun İran'ın saldırgan etkisi" dedi.