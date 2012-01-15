İran komşularını uyardı: Macera aramayın

T24 - Körfez bölgesinde gerilim tırmanıyor. İran, petrolüne ambargo uygulanması halinde, körfez ülkelerinden bunu telafi etmek için petrol üretimini artırmamaları için uyardı.



İran'ın OPEC yetkilisi Muhammed Ali Hatibi, Avrupa Birliği'nin İran petrolüne ambargo uygulamaya başlaması halinde, Arap komşulardan, İran petrolü yerine petrol üretimlerini artırmamalarını istedi. Hatibi, "Bunun sonuçları öngörülemez. Arap komşularımız böyle maceracılarla işbirliği yapmamalı ve akıllı politikalar izlemeli" dedi.



Avrupa Birliği ülkeleri, prensip olarak İran petrolüne ambargo uygulanmasını kararlaştırmıştı. Tahran yönetimi daha önce de batılı ülkeleri uyararak, petrolüne yaptırım uygulanması halinde Hürmüz Boğazı’nı kapatacağı tehdidinde bulunmuştu.



