İran: Kısa süre içinde nükleer anlaşma konusunda somut hareket planımızı sunacağız

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, kısa süre içinde Tahran'ın nükleer kapasitesini kısıtlayan 2015 nükleer anlaşmasına dönüş konusunda "somut hareket planını" sunacağını ifade etti.

Zarif, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "ABD'nin Trump yönetiminin getirdiği yaptırımları bir sene sonra kaldıracağını söylemesi durumunda İran'ın masaya oturacağını" söyleyen İranlı üst düzey siyasetçiye de yanıt verdi. Zarif, "İran politikası renklidir ve yetkililer birçok farklı fikir ortaya atar. Ancak bu fikirler devlet politikaları ile KARIŞTIRILMAMALIDIR" yazdı.

Kendisinin Dışişleri Bakanlığı görevinin yanı sıra İran'ın baş nükleer müzakerecisi de olduğunu hatırlatan Zarif, "Kısa süre içerisinde doğru diplomatik kanallardan somut hareket planımızı sunacağım" dedi.

2018 yılında Trump yönetimi, ABD'yi tek taraflı olarak 2015 nükleer anlaşmasından çekmişti. İran bu karardan sonra anlaşmanın kendilerine koyduğu sınırlamaları kademeli olarak ihlal etmeye başlamıştı.