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Dünya

İran kendi ürettiği iki yeni denizaltıyı donanma filosuna kattı

Ekber Karabağ / Tahran, 29 Kasım (DHA) - İran, sığ sularda yapılan operasyonlar için tasarlanmış iki yeni denizaltıyı donanma filosuna kattığını duyurdu

29 Kasım 2018 17:25

Ekber Karabağ / Tahran, 29 Kasım (DHA) - İran, sığ sularda yapılan operasyonlar için tasarlanmış iki yeni denizaltıyı donanma filosuna kattığını duyurdu.
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, denizaltılarından birinin yeni inşa edildiğini, diğerinin temel değişiklikler yapılarak geliştirildiğini söyledi.
Hürmüz Boğazı\'nda bulunan Bender Abbas limanında yapılan törenle suya indirilen denizaltıların, su altından yüzeye aynı anda füze ve torpido fırlatabildiğini ve mayın döşeme sistemine sahip olduğu belirtildi.
Törende konuşan Tuğamiral Hanzadi, \"İran donanması, yabancıların bölge güvenliğini sabote etmelerine izin vermeyecek. Sınırlarımızı ihlal eden düşman, ağır tokat yiyeceğini bilmeli\" şeklinde konuştu. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

Denizaltıların suya indirilmesi

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