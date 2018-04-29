İran Katar'a 'beş uçak dolusu gıda' gönderdi

İran'ın, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil beş Arap ülkesinin diplomatik ilişkilerini kestiği Katar'a, "beş uçak dolusu gıda" gönderdiği belirtildi.

AFP'ye konuşan İran Havayolları Sözcüsü Shahrokh Noushabadi, "Şu ana kadar meyve ve sebze gibi dayanıksız gıda ürünlerini taşıyan beş uçak Katar'a gönderildi. Her birinde 90 tonluk yük var. Bir başka uçak da bugün gönderilecek" dedi.

Shahrokh Noushabadi, Katar'dan talep olduğu sürece bu teslimatları sürdüreceğini söyledi.

Gönderilen gıdanın yardım mı yoksa ihracat amaçlı mı olduğuna açıklık getirilmedi.

İran'ın Tasnim haber ajansına konuşan bir yerel yetkili de, 350 ton gıda taşıyan üç geminin Katar'a gitmek üzere yola çıkacağını belirtti. İran'ın Katar'a en yakın limanı Bender Deyyer'de.

Suudi Arabistan'ın Katar'la kara sınırını kapatması nedeniyle karayolu üzerinden ülkeye hiçbir ürün giremiyor. Doha'yla ilişkilerini donduran BAE ve Suudi Arabistan, Katar'a en çok gıda ürünü ihraç eden iki ülke.

İran'ın, aynı zamanda hava sahasını günde yaklaşık 100 Katar uçağına açacağı belirtildi. İran, Katar ve komşu ülkelere krizin çözülmesi adına diyalog çağrısı yapmayı sürdürüyordu.

Bölgede yıllardır görülen en büyük diplomatik kriz, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Bahreyn ve Yemen'in Pazartesi günü "terörizmi desteklemekle" suçladığı Katar'la tüm ilişkileri kesme kararını açıklamasıyla tırmandı.

Bazıları Katar uçaklarına hava sahalarını kapattı.

Katarlı yetkililer, kara ve hava ambargosu nedeniyle, olası bir gıda ve su sıkıntısına karşı Türkiye ve İran'la görüşmeler yürüttüklerini ifade etmişlerdi.

5 Arap ülkesinin Katar ile diplomatik ilişkileri kesme kararı alması ile birlikte Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn vatandaşlarının Katar'a seyahatleri yasaklandı. Bu ülkede yaşayanların da 14 gün içinde ayrılması istendi.

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'de yaşayan Katarlılara da bu ülkeleri terk etmek için 14 gün verildi.

Uluslararası Af Örgütü, bu ülkelerin vatandaşlarıyla "oyun oynadığını" söyleyerek, ailelerin dağılmasına ve çocukların eğitimlerinin kesintiye uğramasına neden olacakları uyarısında bulundu.

AFP'nin paylaştığı verilere göre Katar'da, Suudi Arabistanlı 8200'den fazla, Bahreynli 2300'den fazla, BAE kökenli de 780'den fazla insan yaşıyor.

Katar'ın Ulusal İnsan Hakları Komitesi, ülkedeki vatandaşların abluka sonrası yaşadığı mağduriyetlere ilişkin Suudi Arabisran, BAE ve Bahreyn'den tazminat isteyeceklerini duyurdu.

Komite, Katar'a yönelik bu yaptırımların, "toplu cezalandırma" ve "uluslararası suç" olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmelerin yanında Katar krizini de konuştu.

Çavuşoğlu ile görüşen Tillerson, krizin aynı zamanda ABD liderliğinde IŞİD'e karşı yürütülen mücadeleyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Rex Tillerson daha önce, ablukanın "insani sonuçları" olacağına dikkat çekerek bu ülkelerden yaptırımlarını "hafifletmelerini" istemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Tillerson'ın açıklamasını desteklemiş ve ambargonun "tamamen kaldırılması gerektiğini" söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü İstanbul'da görüştüğü Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife'ye Ramazan Bayramı'na kadar Katar krizinin çözülmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar'a ambargo uygulayan ülkelerle ilgili destekleyici açıklamaları sonrası, bu ülkeler Trump'ın "liderliğini" övdü.

Trump Katar'dan "teröre finansal destek vermeyi sonlandırmasını" istemişti ve Katarlı yetkililere "insanlara başkalarını öldürmeyi öğretmeyi bırakın" demişti.

Trump'ın yaklaşımını öven Körfez ülkeleri, Tillerson'ın krizin "insani sonuçlarına" dikkat çeken ve yaptırımları hafifletmeleri çağrısı yapan açıklamalarına ise, hiçbir yanıt vermedi.