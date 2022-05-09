İran, Katar Emiri'nin Tahran'ı ziyaret edeceğini doğruladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında; Katar Emiri'nin yakında İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret edeceğini doğruladı.

Katar Emiri'nin Tahran ziyaretinde; ikili, bölgesel ve uluslararası konuların görüşüleceğini belirten Hatibzade, bu ziyaretin ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bir körfez ülkesini ziyaret edeceğini de söyledi.

Reuters'ın haberine göre; Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani'nin, İran ziyaretinin ardından, 2015 yılında imzalanan 'nükleer anlaşmasını' ve 'Avrupa'daki enerji güvenliğini canlandırma çabalarını' görüşmek üzere Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine gideceği bildirildi.

Katar Emiri'nin Tahran ziyaretinde; İran Devrim Muhafızları'nın, ABD'nin Yabancı Terör Örgütleri Listesi'nden çıkarılması konusunun görüşüleceği de öğrenildi.

İran medyası da Katar Emiri'nin ziyaretinin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin şubat ayında Doha'ya yaptığı ziyaret sırasında imzalanan birkaç ikili mutabakat muhtırasını izlemesi gerektiğini bildirdi.

Katar Emiri; İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta, ABD güçleri tarafından öldürülmesinin ardından, Tahran ve Washington arasındaki gerilimi azaltmak için en son 2020 yılında İran'ı ziyaret etmişti.