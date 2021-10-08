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Dünya

İran, kadınların televizyonda pizza ve sandviç yemesini yasakladı!

Düzenlemeye göre kadınlar ekranda "kırmızı içecekler" de içemeyecek

08 Ekim 2021 14:48

T24 Dış Haberler

İran İslam Cumhuriyeti Radyo Televizyon Kurumu, yayımladığı yeni düzenleme ile kadınların televizyonda pizza ve sandviç yemesini yasakladı.

Yerel medyanın aktardığına göre yapılan denetlemenin ardından kadınların televizyonda bazı yemekleri yemesinin yanı sıra deri eldiven giymesi de yasaklandı. 

Düzenlemeye göre kadınların kırmızı içecekler içmesi de yasaklanırken, işyerlerinde erkeklerin kadınlara çay servis ettiği sahnelerin de yasaklandığı ifade edildi.

İran İslam Cumhuriyeti Radyo Televizyon Kurumu Halkla İlişkiler Müdürü Amir Hüseyin Şamsadi, 27 Eylül'de getirilen düzenlemelerle ilgili olarak, "İran televizyonunda ahlak dışı göndermelere yer yok" dedi.

 

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