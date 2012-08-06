İran, kaçırılan 48 vatandaşı hakkında Türkiye'yi sorumlu tuttu

İran Meclis Başkanı Ali Laricani’nin uluslararası işlerden sorumlu danışmanı Hüseyin Şeyhülislam, Suriye’de kaçırılan 48 İran vatandaşının sağlığından ülkedeki muhalif grupları destekleyen Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan’ın sorumlu olduğunu söyledi.

İran’ın Arapça yayın yapan El Âlem devlet televizyonuna konuşan Şeyhülislam, Suriye’deki silahlı grupların Türkiye topraklarında eğitildiğini ve Ankara’nın izni olmadan bu gurupların İranlıları kaçırma eylemine yeltenemeyeceklerini ileri sürdü.

Şeyhülislam, “Katar, isyancılara mali destek veriyor. Türkiye de toprağındaki bazı üsleri bu guruplara tahsis etmiş ve onlara gerekli askeri eğitimi sağlıyor. Eğer Ankara ve Doha’nın yeşil ışığı olmasaydı bu guruplar kaçırma olayına cüret edemezlerdi” iddiasında bulundu.

Sivil İran vatandaşlarını kaçıranların üslendiği yerin Türkiye toprakları olduğunu öne süren Şeyhülislam, Ankara’nın kaçırılan İranlıların can güvenliği ve ülkelerine dönüşü için sorumlu olduğunu dile getirdi.



İran asker iddiaları yalanladı



İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı resmi açıklamada, kaçırılan vatandaşlarının asker olduğuna dair yapılan iddiaların yalan olduğunu ve vatandaşlarının kutsal mekânları ziyaret amacıyla bu ülkede bulunduğunu kaydetti.

Özgür Suriye Ordusu, kaçırdığı İranlıların görüntülerini yayınlayarak bu kişilerin İran Devrim Muhafızı üyesi olduğunu iddia etmişti.