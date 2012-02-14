İran: İsrailli diplomatlara saldırılarla ilgimiz yok

T24 - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen bombalı saldırıda, bir İsrail büyükelçiliği çalışanı, şoförü ve çevrede bulunan iki kişi yaralanmıştı. Yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis’te bir İsrailli diplomatın aracının altına yerleştirilen bir bombanın ise etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

İsrail saldırılardan İran'ın sorumlu olduğunu iddia etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanparast, İsrail'in bu iddialarıyla ülkesinin imajını zedelemeye çalıştığını söyledi.

Karşılıklı sert ithamlar

Mihmanparast, "Siyonist rejimin iddialarını kesin bir şekilde reddediyoruz. Bunlar propaganda savaşının bir parçası." şeklinde konuştu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, saldırının arkasında İran ve Lübnan'daki Hizbullah hareketi üyelerinin olduğunu söylemişti.

Netanyahu, İran'ın "dünyanın en büyük terör ihracatçısı" olduğu ifadesini kullanmıştı. BBC muhabiri Rupert Wingfield Hayes, İran'ın nükleer tesislerinde görevli bilim adamlarını hedef alan saldırılardan İsrail'i sorumlu tutmasının ardından son birkaç ay içinde İsrail büyükelçiliklerindeki güvenlik önlemlerinin daha da artırıldığını söylüyor.

Hindistan televizyonu, Delhi'deki patlamadan sonra elçilik binası önünde alevler içindeki bir aracın görüntülerine yer verdi. Kordon altına alınan bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.

İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği çok sıkı şekilde korunuyor. Başbakan Manmohan Singh'in konutu da bu bölgede bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, yaptığı açıklamada, 'korkakça' diye nitelediği saldırıları kınadı ve sorumluların bulunmasına yardım edebileceklerini söyledi.

İran, nükleer programında çalışan bilim adamlarının son iki yılda art arda bombalı suikastlara kurban gitmesinin arkasında ABD ve İsrail'in olduğunu savunuyordu.

İran'daki bu saldırıların ardından İsrail güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkarmıştı. (BBC Türkçe)