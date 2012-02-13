İsrail büyükelçiliklerine saldırı düzenlendi

Reuters gazetesi, Yeni Delhi'deki bombanın patladığını, ancak Tiflis'tekinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İsrailli yetkililer, ölen ya da yaralananlarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Yeni Delhi'deki bombanın İsrail Büyükelçiliği'ne ait bir araca yerleştirildiğini ifade eden yerel polis yetkilileri ise patlama sonucu iki kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail, Gürcistan ve Hindistan'daki diplomatik personeline yönelik saldırıları teyit etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te İsrail Büyükelçiliğine ait bir araçta bomba bulundu. Polis, İsrail Büyükelçiliğine ait araçta ele geçen bombanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçiliğinin bir çalışanının otomobiline yerleştirilen bombayı bularak, polise haber verdiğini ve bombanın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Yigal Palmor, Yeni Delhi ve Tiflis'teki saldırıları doğruladı.

Patlamada yaralananlardan birinin İsrailli olduğu belirtildi.

İsrail saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hindistan ve Gürcistan'da İsrailli diplomatları hedef alan saldırıların arkasında İran'ın olduğunu iddia etti.



Binyamin Netanyahu, partisi Likud milletvekillerinin katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada, Yeni Delhi ve Tiflis'teki saldırıların arkasında İran'ın olduğuna inandığını söyledi.



İsrail'in son aylarda Azerbaycan, Tayland ve başka yerlerde de saldırıları engellediğini belirten Netanyahu, "Bütün bu olaylarda, saldırıların arkasındaki unsurlar İran ve yardımcısı Hizbullah..." diye konuştu.



Hindistan'da, İsrail Büyükelçiliğine ait bir otomobilde meydana gelen patlamada 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca, İsrail'in Tiflis Büyükelçisi İsak Gerberg'i hedef alan suikast girişiminin, Gürcü polisi tarafından engellendiği kaydedilmişti.



Gürcü basınında, Gerberg'in aracının alt kısmına el bombası monte edildiği ve bombanın Gürcü polisi tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.