T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran İsrail'i uyardı: Son hataları olur

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran'a karşı İsrail'in yapacağı ilk hatanın İsrail'in son hatası olacağı uyarısında bulundu

04 Nisan 2013 21:47

İran'ın Mehr ajansının haberine göre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da resmi temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in İran'a yapacağı olası askeri saldırıyı değerlendirdi.

İsrail'in İran'a karşı askeri eylemde bulunacak güç ve yetenekten yoksun olduğunu savunan Mihmanperest, "İran savunma gücünün zirvesindedir ve İsrail makamlarının yapacağı ilk hata son hataları olur" diye konuştu.

Geçen ay da İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'a karşı yanlış bir eylemde bulunması halinde bu ülkenin iki önemli şehri Tel Aviv ve Hayfa'yi yerle bir edeceklerini söylemişti.

ETİKETLER

Ramin Mihmanperestiranisrailuyarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24