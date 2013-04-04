İran İsrail'i uyardı: Son hataları olur

İran'ın Mehr ajansının haberine göre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da resmi temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in İran'a yapacağı olası askeri saldırıyı değerlendirdi.

İsrail'in İran'a karşı askeri eylemde bulunacak güç ve yetenekten yoksun olduğunu savunan Mihmanperest, "İran savunma gücünün zirvesindedir ve İsrail makamlarının yapacağı ilk hata son hataları olur" diye konuştu.

Geçen ay da İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'a karşı yanlış bir eylemde bulunması halinde bu ülkenin iki önemli şehri Tel Aviv ve Hayfa'yi yerle bir edeceklerini söylemişti.