İran, IŞİD'in kaç militanı olduğunu açıkladı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yüksek askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, IŞİD'in yaklaşık 100 bin militanı olduğunu söyledi.

DHA'nın haberine göre, Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, IŞİD militanlarının sayısının yaklaşık 100 bin olduğunu, bunlardan 5 bininin ise Çeçen asıllı militanlardan oluştuğunu ifade etti. İran devlet televizyonuna bağlı YJC ajansına konuşan Safevi, IŞİD'in ABD tarafından kurulduğunu öne sürerek örgüt üyelerinin ayda yaklaşık 2 bin dolar da para aldığını ileri sürdü.

Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, daha önce yaptığı bir konuşmada IŞİD'in Irak 'ta kutsal türbelere yaklaşması durumunda ülkesinin örgütle doğrudan savaşa gireceği uyarısında bulunmuştu.