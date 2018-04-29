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BBC Türkçe

İran, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile sınır kapılarını açtı

Tahran yönetimi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül'da yapılan bağımsızlık referandumu sonrası kapattığı Tamarçin ve Pervezhan sınır kapılarını yeniden açtı. Kararın, Irak merkezi hükümetinin isteği üzerine alındığı açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

İran, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile tüm sınır kapılarını açtı. Kararın, Irak merkezi hükümetinin isteği üzerine alındığı açıklandı.

İran'ın Erbil Konsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Erbil ve Süleymaniye'yle geçişleri sağlayan Tamarçin ve Pervezhan sınır kapıları Irak hükümetinin isteği üzerine yeniden açılmıştır" denildi.

Sınır kapısının eski çalışma düzenine dönerken, karşılıklı ticari ve insani geçişler de başladı.

Tamarçin ve Pervezhan sınır kapıları, IKBY'de 25 Eylül'da yapılan bağımsızlık referandumu sonrası kapatılmıştı.

Bu yöndeki talep ise yine Irak hükümetinden gelmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin danışmanı İhsan eş-Şammari Pazartesi günü yaptığı açıklamada, IKBY'nin Türkiye ve İran'la olan sınır kapılarının kontrolünün merkezi yönetime teslim edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

İki ülke de, Irak gibi IKBY'de bağımsızlık referandumu yapılmasına karşı çıkmıştı.

15 Ekim'de kapatılan İran'ın IKBY arasındaki sınır kapılarından Başmak ise 25 Ekim'de yeniden açılmıştı.

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