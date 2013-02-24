İran: İnsansız hava aracı düşürdük

Devrim Muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Hamid Serhalili, "Yüce Peygamber 8" adıyla ülkenin güneydoğu bölgesinde yürütülen tatbikatta "yabancı bir ülkeye ait" bir insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi. Ancak düşürülen uçağın hangi ülkeye ait olduğuna dair ayrıntı henüz verilmedi.

İran haber ajanslarında yer alan habere göre, İranlı komutan, "Tatbikat sırasında elektronik muharebe sistemlerimiz yabancı insansız uçakların ülkeye girmek istediğine dair sinyaller aldı. Devrim Muhafızları güçlerimiz, tatbikat alanındaki bir uçağı hasarsız olarak indirmeyi başardı" diye konuştu.

İran Devrim Muhafızları, ülkenin doğusundaki Kirmen eyaletinde "Yüce Peygamber 8" adıyla bir tatbikat yapıyor.

Bugün başlayan ve 3 gün sürecek tatbikatın amacının, birliklerin hazırlık durumunu arttırmak ve Devrim Muhafızları'nın son askeri teçhizatını denemek olduğu açıklandı.