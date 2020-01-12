İran'ın uçak kazasına ilişkin itirafının ardından dünya liderleri ne dedi?

İran Devrim Muhâfızları'nın Tahran'da 176 kişinin öldüğü uçak kazasının ardından uçağın 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü itiraf etmesinin ardından tepkiler sürüyor. 3 gün sonra gelen itiraf İran'da halkın sokaklara dökülmesine neden olurken dünya liderleri de İran'ı olayla ilgili olarak tam sorumluluk almaya çağırdı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İran'dan 3 gün sonra gelen itirafında ardından çok öfkeli olduğunu belirtti. İran'ın 'korkunç' olayla ilgili olarak sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Trudeau, İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani'nin kendisini aradığını söyledi. Trudeau, İran'ın Kanada'nın yürüteceği soruşturmaya katkı sağlayacağını belirtti.

Ukrayna Havayolları'na ait uçağın düşürülmesinin ardından Ukrayna hükümeti de kazada hayatını kaybedenler için adalet ve tazminat talep ettiğini açıkladı.

Britanya Başbakanı Boris Johnson ise İran Devrim Muhafızları'nın itirafının önemli bir ilk adım olarak değerlendirdi. Johnson, Ukraynalı ve Kanadalı taraflara seslenerek 'anlaşılır, şeffaf, bağımsız bir uluslararası soruşturma' yapma çağrısı yaptı.

ABD'de ise Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın itirafının ardından sokaklarda başlayan protesto gösterilerine desteğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da bir tweet paylaşarak şunları söyledi: "Protestoları yakından takip ediyoruz ve cesaretinizden ilham aldık. İran hükümeti insan hakları örgütlerine bölgede yaşanan gelişmeleri takip etme ve rapor etme izni vermeli. Barışçıl protestolara bir başka katliam ya da internet kesintisi olamaz. Dünya izliyor."

Ne olmuştu?

İran'ın başkenti Tahran'da, Devrim Muhafızları'nın Ukrayna Havayolları'na ait bir uçağı "yanlışlıkla" düşürdüğünü itiraf etmesinin ardından, düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma hükümet karşıtı gösteriye dönüşmüştü.

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Ülkenin birçok kentinde gösterilen düzenlenirken, Tahran'da toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları atmıştı.

İran özel harekat polisleri, atılan sert sloganların ardından kalabalığa müdahale etmişti.biti