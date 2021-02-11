İran'ın tek cumhurbaşkanı adayı Dehkan, Biden'ı dış politikada 'Trumpizm'i devam ettirmekle suçladı

T24 Dış Haberler

İran'da Temmuz ayında yapılacak seçimler için cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan tek isim olan Hüseyin Dehkan, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ı selefi Donald Trump'ın uluslararası politikalarını devam ettirmekle suçladı.

İran'ın dini lideri lideri Ali Hamaney'e ordu danışmanlığı yapan Dehkan, ABD'nin diplomatik rotasını değiştirmek için İran'ın bir misilleme planladığını söyledi.

The Guardian'a konuşan Dekhan, Biden yönetimi dış politikasıyla ilgili şu değelendirmede bulundu:

"Biden yönetimi diplomasi, çok taraflılık ve uluslararası arenada temastan bahsetti. Aynı zamanda uluslararası taahhütlerine uyacaklarını da söylediler. Ancak yeni ekipten de Trump döneminde uygulanan politikaları görüyoruz. İran'a yönelik baskıcı yaptırımlar kaldırılmıyor, İran'ın yabancı bankalardaki petrol gelirine el sürmesine izin veriliyor. Koronavirüs pandemisi ile mücadele için bu paraya ihtiyacımız var. Bunlar bize uluslararası politikada Trumpizm'in devam ettiğini gösteriyor"