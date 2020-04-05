İran'ın en büyük alışveriş merkezlerinden biri Koronavirüs hastanesine dönüştürüldü

İran’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalarının artmasıyla hastanelerin yetersiz kalması üzerine alışveriş merkezleri hastane olarak kullanılmaya başlandı. Başkent Tahran’ın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan İran Mall Alışveriş Merkezi, Koronavirüs hastalarının tedavisi için 3 bin yataklık hastaneye dönüştürüldü.

İran'da alışveriş merkezine dönüştürülen hastane iyileşmeye yakın olan ya da durumu iyi olan Koronavirüs hastaları için kullanılacak. Hasta ziyaretlerine izin verilmeyecek hastanede yakınlarla görüşme cep telefonları üzerinden olacak.

Ülkenin bazı şehirlerinde alışveriş merkezlerinin yanı sıra spor salonları da geçici hastaneye dönüştürüldü.

İran'da yeni tip Koronavirüs vakaları 55 bin 573 olarak kaydedildi. Ülkede 3 bin 400'den fazla insan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.