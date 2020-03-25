İran'ın en büyük alışveriş merkezlerinden biri Koronavirüs hastanesi olacak

24 bin 811 vaka yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İran’da ülkenin en büyük alışveriş merkezlerinden biri Koronavirüs hastaları için hastaneye çevrildi.

İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Koronavirüs hastalarının tedavisi için Iran Mall’ın bir bölümünün geçici olarak hastane olarak kullanılacağı belirtildi.

Tahran’ın batısında yer alan alışveriş merkezinin 45 bin metrekarelik sergi alanına hastalar için 3 bin yatak yerleştirildiği ifade edildi.

Tahran’da salgının yayılmasını önlemek amacıyla ticaret merkezleri kapatılmıştı. İran Sağlık Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 934’e, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 24 bin 811’e ulaştığı belirtilmişti.