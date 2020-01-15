İran'ın dini lideri Hamaney, 8 yıl aradan sonra cuma namazına imamlık edecek

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 8 yıl aradan sonra bu haftaki cuma namazına imamlık edecek.

Tahran dini otoritelerince yapılan açıklamada, Hamaney'in hem cuma hutbesi vereceği hem de cuma namazını kıldıracağı dile getirildi.

Dünyanın en büyük camilerinden Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kılınacak namaza Hamaney'in imameti ile ilgili açıklamanın devamında, "İslam Devrimi yıl dönümünün arifesinde İran ulusu bir kez daha birlik ve ihtişamını gösterecek" denildi.

Seçilmiş din insanlarının verdiği namaz öncesi vaaz ve cuma hutbeleri Hamaney'in gözetiminde merkezi bir ofiste hazırlanıyor.

Hamaney'in cuma namazına imamlık etmesinin, iç ve dış baskıların arttığı bir zamana gelmesi dikkatleri çekti.

Analistler, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, Ukrayna'ya ait yolcu uçağının düşürülmesi ve akabinde başlayan rejim karşıtı gösteriler nedeniyle Hamaney'in cuma namazı sırasında vereceği vaazın, 'ulusa sesleniş konuşması' olarak da yorumlanabileceğini belirtiyor.